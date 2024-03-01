الرئيس الألباني للمستثمرين السعوديين: سأكون الحارس الشخصي لاستثماراتكم

دعا رئيس جمهورية ألبانيا بيرم بيغاي، المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في بلاده والاستفادة من فرص وقوانين الاستثمار المحفزة، واعداً بأنه سيكون الحارس والضامن الشخصي لاستثماراتهم في ألبانيا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة، بالعاصمة تيرانا وفد اتحاد الغرف السعودية برئاسة حسن بن معجب الحويزي رئيس الاتحاد، برفقة عدد من المستثمرين وممثلي بعض الجهات الحكومية والخاصة.

نوه الرئيس الألباني أمام الوفد السعودي بطموحات بلاده لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي ومكانتها في العديد من المنظمات الدولية، وقدرتها على استيعاب الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاستثمارات رغم كونها بلد صغير على حد قوله.

من جهته قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، أن رؤية 2030 دفعت باقتصاد المملكة لواجهة الاقتصاد العالمي وعززت من قوة القطاع الخاص السعودي، معلناً عن إنشاء مجلس أعمال سعودي ألباني مشترك.

أضاف " الحويزي" أن اتحاد الغرف سير طائرة خاصة وعقد لقاءات مكثفة مع المسؤولين في دول البلقان في كل من ألبانيا وكوسوفو بهدف رفع حجم التبادلات التجارية والبحث عن منافذ وفرص استثمارية جديدة في القطاعات الواعدة، مؤكداً ضرورة توفر القوانين المحفزة والضامنة للاستثمارات السعودية.

واستعرض اللقاء سبل تحفيز الاستثمارات السعودية في ألبانيا والمواءمة بين توجهاتها الاقتصادية ورؤية 2030، والفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين في قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين والتشييد والبناء.