Spotify يطرح اشتراكًا للكتب الصوتية

أضاف Spotify خيار اشتراك آخر. هذه المرة، تقدم خطة لا علاقة لها بالموسيقى. يوفر مستوى الوصول إلى الكتب الصوتية (المتاح في الولايات المتحدة فقط في الوقت الحالي) 15 ساعة من الاستماع للكتب الصوتية كل شهر مقابل 10 دولارات. سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مكتبة Spotify التي تضم أكثر من 200000 عنوان. ولا يزال بإمكانك بالطبع الاستماع إلى الموسيقى المدعومة بالإعلانات عبر الطبقة المجانية من Spotfy.

للوهلة الأولى، قد يبدو من الغريب أن تقدم Spotify فئة للكتب الصوتية فقط بهذا السعر. يتمتع Spotify Premium، الذي تبلغ تكلفته 11 دولارًا شهريًا، بنفس 15 ساعة من وقت الاستماع للكتب الصوتية بالإضافة إلى امتيازات أخرى. ومع ذلك، غالبًا ما تستغرق الكتب الصوتية ما بين سبع إلى 11 ساعة للاستماع إليها.

على هذا النحو، تعمل Spotify على تقويض Audible إلى حد ما. تقدم هذه المنصة رصيدًا واحدًا للكتب الصوتية شهريًا مقابل 15 دولارًا. لذلك، مقابل 5 دولارات أقل مع Spotify، قد تتمكن من الاستماع إلى كتابين تقريبًا شهريًا (إلا إذا كنت تفضل الاستمتاع بالروايات الملحمية التي يزيد طولها عن 1000 صفحة مطبوعة). ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وقت الاستماع غير المستخدم لا ينتقل إلى الشهر التالي.

أشارت Spotify إلى أنه منذ أن بدأت تقديم 15 ساعة من الاستماع إلى الكتب الصوتية لمشتركي Premium دون أي تكلفة إضافية في نوفمبر، كانت هناك زيادة بنسبة 45 بالمائة في أولئك الموجودين في المستوى المجاني الذين يبحثون عن مواد الكتب الصوتية ويتفاعلون معها كل يوم (تبيع الشركة أيضًا كتبًا صوتية على مشغل الويب الخاص به). يعد هذا الارتفاع في الاهتمام سببًا كافيًا لـ Spotify لتجربة فئة الاشتراك في الكتب الصوتية فقط.