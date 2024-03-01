إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية ضد OpenAI وسام ألتمان

رفع إيلون ماسك، المؤسس المشارك لشركة OpenAI، دعوى قضائية ضد الشركة وزملائه المؤسسين والشركات المرتبطة بها وآخرين غير محددين. ويدعي أنهم، من خلال السعي وراء الأرباح، ينتهكون وضع OpenAI كمؤسسة غير ربحية واتفاقياتها التعاقدية التأسيسية لتطوير الذكاء الاصطناعي "لصالح البشرية".

وتزعم الدعوى أن OpenAI أصبحت "شركة فرعية مغلقة المصدر بحكم الأمر الواقع" لشركة Microsoft، التي استثمرت 13 مليار دولار وتمتلك حصة 49 بالمائة. تستخدم Microsoft تقنية OpenAI لتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل Copilot.

وفقًا للملف، في ظل مجلس إدارة OpenAI الحالي، يُزعم أنه يقوم بتطوير وتحسين الذكاء العام الاصطناعي (AGI) "لتعظيم أرباح Microsoft، وليس لصالح البشرية. وكانت هذه خيانة صارخة للاتفاقية التأسيسية.

وتعرّف الدعوى الذكاء الاصطناعي العام بأنه "آلة تتمتع بذكاء للقيام بمجموعة واسعة من المهام مثل الإنسان". يجادل ماسك في الدعوى بأن GPT-4، الذي يُزعم أنه "أفضل في التفكير من البشر العاديين"، هو بمثابة الذكاء الاصطناعي العام وهو "خوارزمية مملوكة لشركة Microsoft بحكم الواقع".

لقد أعرب ماسك منذ فترة طويلة عن مخاوفه بشأن الذكاء الاصطناعي العام. وهو يزعم أن التكنولوجيا النظرية تشكل "تهديدًا خطيرًا للإنسانية"، لا سيما "في أيدي شركة مغلقة هادفة للربح مثل Google".

وفقًا للملف، أقنع سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI وزميله المؤسس جريج بروكمان، ماسك بمساعدتهم في بدء المؤسسة غير الربحية وتمويل عملياتها المبكرة في محاولة لمواجهة تقدم Google في مجال الذكاء الاصطناعي العام (AGI) من خلال DeepMind. وأشار إلى أن اتفاقهم الأولي يدعو إلى أن تكون تقنية OpenAI "متاحة مجانًا" للجمهور. يدعي ماسك أنه تبرع بمبلغ 44 مليون دولار للمؤسسة غير الربحية بين عامي 2016 و2020 (استقال من منصبه كعضو في مجلس إدارة OpenAI في عام 2018). وفقًا لتقارير TechCrunch، قال ماسك سابقًا إنه عُرض عليه حصة في شركة OpenAI الربحية، لكنه رفضها بسبب "موقف مبدئي".

Muskl، بطبيعة الحال، لديه بعض الجلد في اللعبة. منذ الظهور العلني لـ ChatGPT من OpenAI في نوفمبر 2022، كانت هناك معركة بين عمالقة التكنولوجيا لتقديم أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية. انضم ماسك إلى سباق الفئران هذا عندما قامت شركته للذكاء الاصطناعي، xAI، بطرح منافس ChatGPT Grok لمشتركي Premium+ على شبكته الاجتماعية X العام الماضي.

عندما عاد ألتمان سريعًا إلى السلطة بعد أن قام مجلس إدارة OpenAI بفصله بشكل صادم في نوفمبر، قيل إنه قام بتعيين مجموعة جديدة من المديرين الأقل تفكيرًا من الناحية الفنية وأكثر تركيزًا على الأعمال. وتم تعيين مايكروسوفت كمراقب ليس له حق التصويت. وتزعم الدعوى القضائية أن "مجلس الإدارة الجديد يتألف من أعضاء يتمتعون بخبرة أكبر في المؤسسات أو السياسة التي تركز على الربح مقارنة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة".

وتتهم الدعوى المدعى عليهم بخرق العقد، والإخلال بالواجب الائتماني، والممارسات التجارية غير العادلة. يسعى Musk إلى محاكمة أمام هيئة محلفين وإصدار حكم يجبر OpenAI على الالتزام بمهمتها الأصلية غير الربحية. ويريد أيضًا منعها من تحقيق الدخل من التكنولوجيا التي طورتها كمؤسسة غير ربحية لصالح قيادة OpenAI وكذلك Microsoft وشركاء آخرين.

ويقال إن منظمي المنافسة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يدرسون شراكة OpenAI مع مايكروسوفت. أفيد هذا الأسبوع أن هيئة الأوراق المالية والبورصة تحقق فيما إذا كانت OpenAI قد ضللت المستثمرين. رفعت العديد من المؤسسات الإخبارية دعوى قضائية ضد OpenAI وMicrosoft أيضًا، زاعمة أن ChatGPT يعيد توظيف أعمالهم "حرفيًا أو شبه حرفي" دون إسناد، مما ينتهك حقوق الطبع والنشر الخاصة بهم في هذه العملية.