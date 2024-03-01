أحمد خالد صالح أفضل ممثل دور ثانى فى المهرجان الكاثوليكى عن فيلم 19ب

حصد الفنان القدير سيد رجب على جائزة أفضل ممثل عن فيلم 19ب فى ختام الدورة الـ 72 بمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، فيما حصد أحمد خالد صالح جائزة أفضل ممثل دور ثانى عن نفس الفيلم.

واختتمت اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وتشكلت لجنة تحكيم الدورة الـ72 من الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد على، الناقد الفنى على الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلوانى.

واختارت اللجنة العليا للمهرجان 6 أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 43 فيلماً، عُرضت تجارياً هذا العام، وعرضت كلها وحققت ردود فعل ايجابيه واعقب عرض الافلام ندوات خاصة لصناعها والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هى: فيلم "أنا لحبيبى" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبد الله السيد، فيلم "بيت الروبى" للمخرج بيتر ميمى، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.