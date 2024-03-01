القبض على 5 تشكيلات عصابية ارتكبوا 17 جريمة

وسعت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (14) متهم ارتكبوا 17 حادث متنوع .

وفي سياق منفصل لقي عامل مصرعه وضبط 5 آخرين أثناء التنقيب عن الآثار بمحافظتى سوهاج والمنوفية وأخطرت النيابة العامة.

البحث عن المساخيط .. يودي بحياة عامل وضبط 5 آخرين أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج والمنوفية



وكانت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية ، بمشاركة مديريتى أمن “المنوفية - سوهاج” أسفرت عن ضبط شخصين – لأحدهما معلومات جنائية؛ لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك أحدهما بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

كما ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج ووفاة عامل كان برفقتهم إثر تعرضه لحالة اختناق نتيجة إنهيار كمية من الأتربة عليه أثناء الحفر.

كما عثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.



استولى على 720 ألف جنيه.. ضبط مزارع نصب علي المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج



تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية ، من ضبط مزارع بالقليوبية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

وتلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية ، بلاغًا من 5 أشخاص بتضررهم من مزارع - مقيم بدائرة المركز لقيامه بالتحصل على مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 720 ألف جنيه نظير تسفيرهم للعمل بالخارج، وعدم التزامه بذلك أو رد المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.