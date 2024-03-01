سارة سلامة .. فراشة مثيرة وسط الطبيعة الخلابة

تحرص الفنانة سارة سلامة على مواكبة الموضة لتختار من بينها ما يتناغم مع ذوقها الجرئ المحب للحياة وهذا ما جعل إطلالاتها دائما متجدده.

وبدت سارة سلامة بإطلالة صيفية تميل للجرأة كعادتها، حيث ارتدت فستان مجسم، بأكمام طويلة، مكشوف الظهر، مما كشف عن التاتو والكامن اعلى كتفها، صمم من الخيوط الناعمة باللون الليموني، عكس الفستان قوامها الممشوق.

اما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة وراء ظهرها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.