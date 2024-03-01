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بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

سارة سلامة .. فراشة مثيرة وسط الطبيعة الخلابة

سارة سلامة
سارة سلامة

تحرص الفنانة سارة سلامة على مواكبة الموضة لتختار من بينها ما يتناغم مع ذوقها الجرئ المحب للحياة وهذا ما جعل إطلالاتها دائما متجدده.

وبدت سارة سلامة بإطلالة صيفية تميل للجرأة كعادتها، حيث ارتدت فستان مجسم، بأكمام طويلة، مكشوف الظهر، مما كشف عن التاتو والكامن اعلى كتفها، صمم من الخيوط الناعمة باللون الليموني، عكس الفستان قوامها الممشوق.

اما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة وراء ظهرها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

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