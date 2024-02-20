انطلاق الملتقى التوظيفي الأول في جامعة الملك سلمان الدولية (صور)

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية الملتقى التوظيفي الأول بمشاركة كبرى الشركات الرائدة في سوق العمل، بمقر الجامعة بمدينة شرم الشيخ.

وافتتح الملتقى الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات الجامعية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة من التخصصات المختلفة.

أهداف ملتقى جامعة الملك سلمان الدولية

وأوضح الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن تنظيم الملتقى التوظيفي الأول للجامعة يأتي بمشاركة كبرى الشركات في العديد من المجالات المختلفة، لإتاحة الفرص امام الطلاب للتعرف على سوق العمل ومتطلباته وإتاحة الفرص أمام رجال الصناعة والشركات الصناعية والجهات والمؤسسات الداعمة والتمويلية، لدعم الطلاب في سوق العمل وفق المسار العملي الصحيح والاستفادة المتبادلة من الطاقات والعقول الخلاقة والأفكار الرائعة للطلاب، إضافة لتدريب الكوادر البشرية، ودعم وتنفيذ المشروعات البحثية والعلمية القابلة للتطبيق، والعمل على تطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار رئيس جامعة الملك سلمان الدولية إلى أن الملتقى شهد إقبالا كبيرا من الطلاب حيث يتيح لهم فرص التواصل الفعلي مع جهات العمل، فضلا عن تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل، ووجه رسالة إلى الطلاب بالسعي الدائم إلى الاجتهاد والتطلع والعمل على تطوير الذات لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية.

ووجه رئيس جامعة الملك سلمان الدولية الشكر لجميع الحضور مؤكدًا أن خطة الجامعة تهدف إلى تخريج طالب مؤهل لسوق العمل، وتوفير تدريبات عملية، وتطوير المهارات الفنية، مؤكدا سعي الجامعة إلى توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية خلال الفترة القادمة لتقديم تدريبات عملية تُساهم في الارتقاء بمهارات وخبرات الطلاب.

وشمل الملتقى العديد من الانشطة والفاعليات، فضلاً عن تنظيم عدة محاضرات تعريفية لبناء المسار الوظيفي وتطوير المهارات، وتنظيم ورش الارشاد والتوجيه ومحادثات العمل المهنية، لخلق فرص عمل وتوسيع نطاق الطلاب المعرفي للمسار الوظيفي المحتمل في تخصصاتهم؛ ونقل الطلاب إلى تجارب حقيقية للبحث عن الوظيفة المناسبة، والعثور على المعلومات حول الوظائف الشاغرة، وإجراء مقابلات عمل.

وأكد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية أن الجامعة تسعى دائمًا للعمل على النهوض بخريجيها، عن طريق دراسة المعلومات عن سوق العمل لتقديم التوصيات البناءة لتطوير وتحسين البرامج الأكاديمية وإعداد خريج منافس على المستويين المحلي والدولي وضمان الحصول على أفضل الفرص الوظيفية المتاحة.