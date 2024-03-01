تفاصيل تشيع جثمان المعارض الروسى أليكسي نافالني
اصطف عشرات الأشخاص، في شوارع موسكو اليوم، وكلهم عازمون على تقديم احترامهم لزعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في يوم جنازته، على الرغم من الخطر الحقيقي للغاية المتمثل في التعرض للاعتقال.
أبرز مشاهد في جنازة :-
- ولم يسمح إلا لمجموعة صغيرة من الآلاف الذين حضروا الجنازة في جنوب شرق موسكو بدخول الكنيسة التي أقامت قداس نافالني، كان مراسم قصيرة حضرها في الغالب أقارب مقربون، بمن فيهم والدا نافالني.
- وقررت زوجته يوليا، التي تعيش في الخارج، عدم السفر إلى روسيا وسط مخاوف بشأن ما إذا كانت السلطات قد تحتجزها، على وسائل التواصل الاجتماعي شكرت زوجها على 26 عاما من السعادة
- وفرضت السلطات الروسية رقابة مشددة على المشيعين، حيث منعت حواجز معدنية الوصول إلى مدخل الكنيسة، قالت مجموعة مراقبة حقوق الإنسان إن 45 شخصا اعتقلوا في جميع أنحاء روسيا.
- ويمكن سماع بعض المؤيدين وهم يهتفون "لا للحرب" و"روسيا بدون بوتين".
- ومع عدم وجود تغطية للجنازة على التلفزيون الروسي، قام فريق نافالني، الذي يعمل في المنفى، ببث جنازته الخاصة على موقع يوتيوب، وكثيرا ما يبكي أثناء المشاهدة من بعيد.
- وحافظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على صمته بشأن هذه القضية، على الرغم من إلقاء اللوم عليه من قبل زوجة نافالني وبعض القادة الغربيين بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وفاة نافلاني.
- «ليس لدى الكرملين ما يقوله لعائلة نافالني في يوم جنازته» كانت رسالة المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف هذا الصباح.