تفاصيل تشيع جثمان المعارض الروسى أليكسي نافالني

اصطف عشرات الأشخاص، في شوارع موسكو اليوم، وكلهم عازمون على تقديم احترامهم لزعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في يوم جنازته، على الرغم من الخطر الحقيقي للغاية المتمثل في التعرض للاعتقال.

أبرز مشاهد في جنازة :-