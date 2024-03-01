دوري الأبطال.. الأهلي يتقدم على يانج افريكانز بعد مرور 75 دقيقة

استطاع فريق الكرة الاول بالنادي الاهلى احراز التقدم على نظيره يانج افريكانز، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من مرحلة دور المجوعات، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف التقدم للأهلي حسين الشحات فى الدقيقة 46 مع انطلاق صافرة المنعطف الثاني من احداث المباراة.

ويتصدر فريق الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط جمعها من 5 مباريات محصلة الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مواجهات، فيما لم يتعرض لأي خسارة.

وعلى الجانب الآخر، يمتلك فريق يانج أفريكانز 8 نقاط بعد أن حقق انتصارين وتعادلين ونال خسارة واحدة، كما ضمن الصعود للدور التالي بفارق نتائج المواجهات مع ملاحقه شباب بلوزداد.

وتعد المباراة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة لفريقي الأهلي ويانج أفريكانز حيث أنهما ضمنا التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن سيتبارى الفريقان على صدارة المجموعة.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا سليم وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد ومحمد هاني وكريم الدبيس ووسام أبو علي.