مرشحون الانتخابات الإيرانية: علينا أن نكون حاسمين لمستقبل بلادنا

يدلي الناس في إيران، بأصواتهم في انتخابات البرلمان الجديد، اليوم في أول اختبار للرأي هناك منذ سلسلة من الاحتجاجات ضد النظام الإسلامي المتشدد.

لكن من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة منخفضة، مع مقاطعة عدة كتل من السياسيين الإصلاحيين الانتخابات تماما.

وتضررت إيران بشدة من العقوبات الدولية والأزمة الاقتصادية والمصاعب الواسعة النطاق والاضطرابات العنيفة.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، توجهت إلى طهران لتقديم تقرير عن الانتخابات بعد الحصول على إذن نادر للإبلاغ من هناك.

لم يسمح لبي بي سي، بالإبلاغ من إيران منذ عام 2019.

وفي معهد حسينية إرشاد الديني، الذي تحول إلى مركز اقتراع لهذا اليوم، تتجول وسائل الإعلام المحلية والدولية حول درجات المبنى وإلى قاعة التصويت.

وقال داود منصور، نائب الرئيس الإيراني، الذي يرأس أيضا منظمة الخطة والميزانية، لبي بي سي إن الأشخاص الذين يؤمنون بالجمهورية الإسلامية والثورة يشاركون في التصويت و"ليسوا قليلين".

وقال "نعتقد أنه من خلال اختيار المرشحين المناسبين يختار الناس مصيرهم ويمكن للبرلمان العمل مع الحكومة لخدمة الشعب".

يعني الوجود الإعلامي الكبير أن المعهد هو موقع يريد البعض أن ينظر إليه على أنه يصوت فيه.

ويصطف عدد من النواب والوزراء الإيرانيين السابقين للإدلاء بأصواتهم والتحدث إلى وسائل الإعلام هناك.

وإلى جانبهما زوجان متزوجان حديثا، جاءا مباشرة إلى مركز الاقتراع مع العروس التي لا تزال ترتدي ملابس بيضاء من الرأس إلى أخمص القدمين.

خارج مركز الاقتراع، يقوم رجل بتوزيع الورود. اليوم هو احتفال ، كما يقول. السؤال الرئيسي هو كم عدد الذين يشاركونه حماسه.

ويصوت الناس يوم الجمعة لاختيار أعضاء البرلمان وكذلك رجال الدين في مجلس الخبراء، الهيئة المسؤولة عن اختيار المرشد الأعلى لإيران.

ولكن كانت هناك مخاوف بشأن إقبال الناخبين في هذه الانتخابات.

وأشارت استطلاعات الرأي المبكرة إلى أنه قد يكون عند مستوى قياسي منخفض ويعتقد أنه منخفض بشكل خاص في طهران.

وتوقعت وكالة استطلاع مرتبطة بالدولة نسبة إقبال بلغت 41 في المئة في الانتخابات البرلمانية، والتي ، إذا كانت دقيقة ، ستكون أدنى نسبة إقبال في آخر 12 اقتراعا من هذا القبيل.

وتخالف هذا الاتجاه مريم أصغري، التي جاءت إلى حسينية إرشاد للتصويت مع ابنها.

عندما سألتها عن القضايا التي تفكر فيها عند التصويت ، قالت: "أريد أن أختار شخصا يمنع الولايات المتحدة وإسرائيل من التدخل في بلدنا".

ووصفت السلطات الإيرانية البلاد بأنها جزء من "محور المقاومة" ضد ما تعتبره نفوذ الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.

لقد صاغوا الانتخابات كوسيلة لتقوية إيران.

وحث الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء المواطنين على الإدلاء بأصواتهم قائلا إنه إذا فشلوا في القيام بذلك بأعداد كبيرة فإن أعداء إيران "سيهددون أمنكم بطريقة أو بأخرى".

يستشهد الكثيرون الذين أتحدث إليهم بدعوة المرشد الأعلى كسبب لاقتراعهم.

وجاء روحاني، وهو أستاذ، إلى مركز الاقتراع مع زوجته وابنه وزوجة ابنه وحفيده، الذي لا يزال طفلا صغيرا في عربة أطفال.

يقول لي: "إنه خيار الناس إذا كانوا يريدون التصويت أم لا ، لكن الأشخاص الذين لا يصوتون يعزلون أنفسهم عن مصيرهم".

"إنهم يقولون ، لا نريد أن نقرر مستقبل بلدنا.

"في رأيي الشخصي هذا ليس الخيار الصحيح ، نعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون حاسمين لمستقبل بلدنا ، ولهذا السبب نصوت".

وينظر آخرون إلى الأمر بشكل مختلف، إذ ينظر إلى عدم التصويت في إيران على أنه وسيلة لإظهار عدم الرضا عن السلطات الإيرانية عندما لا يشعر الناخبون بأن وجهات نظرهم تنعكس في المرشحين المرشحين.

لذلك يختار الكثيرون عدم التصويت بعد الاحتجاجات الجماهيرية لعام 2022، والتي اندلعت بسبب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في الحجز.

لكن نائب الرئيس منصور قال إن البلاد "عادت إلى طبيعتها" بعد الاحتجاجات.

وقال "إن ضغوط وسائل الإعلام الغربية على إيران خاصة خلال احتجاجات العام الماضي التي كانت تحرض الناس ضد الحكومة أثبتت فشلها ولا يزال الناس يشعرون بالارتباط بالحكومة".

وكان من المقرر أن يستمر التصويت، ولكن تم تمديده ويمكن أن يستمر إلى ما بعد منتصف الليل.