غزة تعيد سياسي بريطاني مخضرم للبرلمان ويتوعد: سوناك سيدفع الثمن على دعم إسرائيل

"ستدفعون ثمنا باهظا للدور الذي لعبتموه في تمكين وتشجيع وتغطية المذبحة في غزة"، هكذا قال غالاوي لزعيم حزب العمال ستارمر كار ورئيس الوزراء ريشي سوناك.

وفاز السياسي المخضرم البريطاني جورج غالاوي مرشح حزب العمال بحوالي 40% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية البريطانية الفرعية في روتشديل، شمال غرب إنجلترا، بأغلبية 5,697 صوتاً متغلباً على أقرب منافسيه المرشح المستقل ديفيد تولي.

وقبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، أعلنت حملة غالاوي عن تحقيق "انتصار مريح"، وفي خطاب النصر، انتقد غالاوي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر لدعمهما الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت لأشهر على غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وقال غالاوي، النائب السابق الذي نجح في العودة إلى البرلمان البريطاني للمرة الرابعة خلال 37 عاماً، في كلمة ألقاها بعد إعلان النتائج، في إشارة إلى زعيم حزب العمال البريطاني ستارمر كير: "كير، هذا من أجل غزة".

وأضاف غالاوي "ستدفعون ثمناً باهظاً للدور الذي لعبتموه في تمكين وتشجيع وتغطية الإبادة الجماعية في غزة".

ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، فقد تمكن السيد غالاوي من استقطاب أصوات الجالية المسلمة التي تشكل حوالي 20% من الناخبين.

ويعرف عن السيد غالاوي مواقفه المناهضة للحرب في العراق وأفغانستان ودعمه للفلسطينيين.

وقبل حوالي شهر، سحب حزب العمال البريطاني المعارض دعمه لمرشح روتشديل في الانتخابات الفرعية أزهار علي.

وكان السبب في ذلك هو تصريحات أزهار المثيرة للجدل حول سماح إسرائيل بالهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر كذريعة "لغزو غزة".

وكان حزب العمال قد رشح علي في الانتخابات الفرعية في روتشديل ليحل محل النائب المتوفى، ولكن بعد التسريبات حول تصريحاته، قرر الحزب تعليق عضويته في الحزب إلى حين إجراء تحقيق.

كان علي مرشحاً قوياً للفوز في الانتخابات لكنه انسحب لصالح غالاوي.

وانتقد حزب العمال مراراً وتكراراً الحرب بين إسرائيل وحماس، وتصرفات إسرائيل في الحرب وموقف حزب العمال من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، لكنه لم يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.