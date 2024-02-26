ريشي سوناك يحذر من الكراهية في السياسة

حذر ريشي سوناك من مخاطر الاستقطاب والكراهية في السياسة، بعد أسبوع من الانقسام في وستمنستر.

وكان يتحدث بعد تعليق عضوية النائب المحافظ لي أندرسون في حزبه لرفضه الاعتذار عن قوله إن الإسلاميين سيطروا على عمدة لندن.

ولم يتطرق رئيس الوزراء مباشرة إلى هذه التصريحات، لكنه تحدث عن الاحتجاجات وسلامة النواب.

ودعا السير كير ستارمر من حزب العمال سوناك إلى "إحكام" قبضته" على حزبه.

وتعرض أندرسون لانتقادات من نواب حزب العمال والمحافظين بعد أن قال لصحيفة جي بي نيوز مساء الجمعة: "لا أعتقد في الواقع أن هؤلاء الإسلاميين قد سيطروا على بلادنا، لكن ما أؤمن به هو أنهم سيطروا على خان وسيطروا على لندن... لقد أعطى عاصمتنا في الواقع لزملائه ".

ووصف خان تصريحات أندرسون بأنها "معادية للإسلام ومعادية للمسلمين وعنصرية"، وانتقد رئيس الوزراء وحكومته بسبب ما وصفه بأنه "صمت يصم الآذان" بشأن هذه القضية.

وبعد ساعة، أكد متحدث باسم رئيس حزب المحافظين، سيمون هارت، أن السوط قد أزيل من أندرسون "بعد رفضه الاعتذار" عن تعليقاته.

وتعني إزالة السوط أن أندرسون، وهو أيضا مقدم برامج "جي بي نيوز"، قد تم تعليقه من حزبه في البرلمان ولم يعد بإمكانه الجلوس كنائب عن حزب المحافظين.

وبعد إيقافه عن العمل، قال أندرسون إنه "يتفهم الموقف الصعب" الذي وضعه أمام رئيس الوزراء، وقال إنه "سيواصل دعم جهود الحكومة لفضح التطرف بجميع أشكاله - سواء كانت معاداة السامية أو الإسلاموفوبيا".

لكن خان وصف قرار حزب المحافظين بأنه "متأخر" وسعى إلى مواصلة الضغط على رئيس الوزراء بالقول إن صمته بشأن هذه المسألة كان "تأييدا ضمنيا".

وحتى يناير/كانون الثاني، شغل أندرسون منصب أحد نواب رئيس حزب المحافظين، لكنه استقال حتي يتمكن من التمرد ضد الحكومة بسبب التصويت في رواندا.

ومساء السبت، شكك زعيم حزب العمال السير كير في حكم رئيس الوزراء في تعيينه في هذا المنصب.

وقال إن سوناك بحاجة إلى "مواجهة المتطرفين في حزبه" ويتحمل مسؤولية "وقف هذا الانزلاق إلى خطاب أكثر سمية من أي وقت مضى".

وفي بيان، مساء السبت أيضا، لم يتطرق سوناك إلى كلمات أندرسون، لكنه حذر من "انفجار في التحيز ومعاداة السامية" منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأضاف رئيس الوزراء "أحداث الأسابيع الأخيرة ليست سوى الأحدث في نمط ناشئ لا ينبغي التسامح معه".

وقال إن الاحتجاجات المشروعة "اختطفها متطرفون" وقال إن الممثلين المنتخبين تعرضوا "للتهديد اللفظي واستهدافوا جسديا وبعنف".

وقال "وفي البرلمان هذا الأسبوع تم إرسال إشارة خطيرة للغاية بأن هذا النوع من الترهيب يعمل".

وكان سوناك يتحدث بعد أسبوع شهد توترا متزايدا في وستمنستر، مع خلاف حول تصويت النواب على وقف إطلاق النار في غزة، ومخاوف على سلامة النواب.