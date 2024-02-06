سوناك معلقًا على إصابة الملك تشارلز: أشعر بالصدمة

في أول تعليق له، أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن شعوره بالصدمة والحزن لسماع نبأ إصابة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة بالسرطان، متمنيا له الشفاء العاجل والتعافي بشكل كامل.

وقال سوناك - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، إنه من حسن الحظ أنه تم اكتشاف هذه الإصابة مبكرا، مؤكدا أن الجميع يدعو للملك بالشفاء وأنهم يأملون في أن يحصل على العلاج الذي يحتاجه لكي يتعافى تماما.

وأضاف سوناك أنه على اتصال منتظم مع الملك وسيستمر في التواصل معه كالمعتاد.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن تمنياته بالشفاء العاجل للملك تشارلز الثالث كما أرسل له أطيب التمنيات من الشعب الكندي.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز عن تمنياته بالشفاء العاجل للملك تشارلز الثالث في هذا الوقت العصيب للغاية.

وكان قصر باكنجهام قد أعلن أمس (الاثنين) أنه تم تشخيص إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان عقب إجراء جراحي تم في المستشفى مؤخرا لعلاج تضخم حميد في البروستاتا، حيث حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلا من أشكال السرطان.