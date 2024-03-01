فلسطين: إسرائيل تريد تحويل غزة لمكان لا يمكن العيش فيه

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن إسرائيل تريد تحويل قطاع غزة لمكان لا يمكن العيش فيه.



وتابع المالكي خلال المشاركة في منتدى أنطاليا، الذي نقلت فعالياته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، أنه لم يعد ناك حي أو قرية او مدينة تصلح للعيش.

وواصل المالكي أن إسرائيل عملت على تهجير الغزيين من الشمال إلى الجنوب ومن الوسط إلى الجنوب، ونحو 1.5 مليون فلسطيني كانوا يعيشون في مدينة صغيرة كغزة، الآن بقى فيها 150 ألف فقط ولا يجدون أي إمكانية للحياة".

وأكمل أن نتنياهو قرر ضرب مدينة رفح التي هي آخر مكان في جنوب غزة، فهو لا يستمع لأي تحذير من أي جهة في العالم، والآن أصبح 1.5 مليون غزي لاجئون في رفح ونتنياهو يهددهم بالقتل ولا يجدون أي مكان للاختباء فيه، وبالتالي، فإن الاحتلال ارتكب جريمة تهجير واضحة، بفقد أخلى القطاع من سكانه بشكل كامل.

نتنياهو متشائم من إمكانية التوصل لاتفاق مع حماس

وفي سياق متصل، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تشاؤمه من إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن، متهما "حماس" بالعرقلة بدلا من بذل الجهود للتسوية.

وحسب روسيا اليوم، في مؤتمر صحافي أمس الخميس في مقر القيادة العسكري في تل أبيب قال نتنياهو: "نواجه جدارا من مطالب حماس الوهمية وغير الواقعية"، معتبرا أن "حماس تعرف أن مطالبها وهمية ولا تحاول حتى الاقتراب من منطقة الاتفاق. هذا هو الوضع".

وأكد "أننا جميعا متفائلون، لكنني أعطيكم التقييم الحالي... نواصل العمل، ونواصل الأمل، ولكن لا أستطيع أن أقدم وعدا في هذه اللحظة بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، لأن مثل هذا الوعد ليس لها غطاء".

وتعهد نتنياهو بأن إسرائيل ستعيد جميع الرهائن المحتجزين في غزة، "بإطار أو بدونه"، مشيرا إلى أن يطالب برؤية أسماء جميع الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم قبل الموافقة على صفقة الرهائن