شكري: احتلال إسرائيلي لفلسطين عمره 75 عاماً وراء مأساة غزة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن المسؤولية مشتركة فيما يتعلق بحرب غزة، وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، فلسنا إزاء أول حرب على غزة وعلينا البحث عن أسس هذة المأساة خاصة ونحن أمام احتلال عمره 75 عاما وهذا هو السبب الرئيسي لهذه المأساة المستمرة منذ عقود.

وقال شكري خلال كلمته خلال جلسة نقاش في منتدى أنطاليا بتركيا، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، إن للفلسطينيين الحق في تقرير مصيرهم وقد منعوا من هذا الحق بشكل غير طبيعي وهم يواجهون العنف والقتل بشكل مستمر ومحرومون من تحقيق إرادتهم وحق تقرير مصيرهم.

وتابع أنه ما دام الأمر هكذا فإن الحرب والاعتداءات ستستمر، لذلك فعلينا أن نجد حلاً جذريا للمشكلة وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة والقرار الأممي موجود في هذا الإطار والجميع يعرف الحل ولكن الدولة الفلسطينية لم يتم إقامتها للآن، وبالنسبة لنا سنواصل العمل من خلال مجموعة الاتصال عبر التنسيق بين مصر وتركيا.

وزير الخارجية الإيطالي يطالب نتنياهو بالتحقيق في استهداف المدنيين شمال قطاع غزة

وفي سياق متصل، طالب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، حكومة بنيامين نتنياهو لإجراء تحقيقات عن حادثة مقتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة خلال تجمعهم لتلقي مساعدات إنسانية كانت تنقلها شاحنات.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال تاياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" - "نطلب من حكومة نتنياهو التحقق مما حدث خلال هذه الساعات وحماية المدنيين.. وفي الوقت نفسه، نفكر في مساعدة الفلسطينيين مع تنسيق أفضل للمساعدات التي سترسلها المنظمات الإنسانية إلى غزة، من الصليب الأحمر إلى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة".