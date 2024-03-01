الجمعة 01 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس البرلمان العربي : "لغة الضاد" آثرت المخزون الثقافي للحضارة الإنسانية لعقود طويلة

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

أكد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن اللغة العربية سوف تظل ركن أساسي من أركان الحفاظ على الهوية العربية فقد آثرت اللغة العربية المخزون الثقافي والفني للحضارة الإنسانية لعقود طويلة، داعيا إلى ضرورة الحفاظ عليها والاهتمام بتدريسها للأجيال الصاعدة في ظل التراجع الذي تشهده حاليا.

جاء ذلك في بيان أصدره "العسومي" بمناسبة اليوم العربي للاحتفال باللغة العربية الذي يوافق الأول من مارس من كل عام.

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة السعي الحثيث وبالتعاون مع منظمات العمل العربي المشترك لتمكين اللغة العربية على كافة الأصعدة والسبل، في مواجهة اللغات الأجنبية التي يسيطر تدريسها الآن على المراحل التعليمية المختلفة مما أدى لتأثر الأجيال الحالية بهذه اللغات والابتعاد عن لغتهم الأم "لغة الضاد".

ودعا البرلمان العربي إلى الاهتمام بالمبادرات التي تطلقها عدد من الدول العربية لتعزيز مكانة اللغة العربية والحفاظ على مفرداتها وتشجيع فئات الشباب على استخدامها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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