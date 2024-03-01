ورشة عمل لاستعراض وتقييم أعمال إدارات الطاقة بسوهاج

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورشة عمل تتناول عرض اعمال وانجازات ادارات الطاقة بالشركات التابعة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

واضاف أنه شارك فى ورشة العمل شركات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط والاقصر واسوان وانه تم خلال ورشة العمل عرض اعمال ترشيد الطاقة التي تم تنفيذها خلال العام المالي 2022-2023 والموقف التنفيذي لاعمال خطة العام المالي الحالي 2023-2024 والهيكل التنظيمي لادارة الطاقة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هذا بالاضافة الى استعراض الاجهزة والمعدات المتاحة وفرص تطوير العمل وقصص النجاح التي قامت بها كل شركة فى هذا المجال.

ومن الجدير بالذكر انه كرم رئيس مياه سوهاج المهندس ابراهيم محمود وائل لاجتيازه الاختبارات الخاصة بالاعتماد كمدير طاقة معتمد من الجمعية الأمريكية لمهندسى الطاقة.