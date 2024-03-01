الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة المقاولون العرب

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة  أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب في مباراة الجولة   ال 14 الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل  - محمد إبراهيم- أحمد القندوسي - أحمد بلحاج - صامويل أمادي .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - خالد صبحي - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - يوسف بعرور - ابراهيم محمد - فيڤور أكيم - چون ايبوكا - مروان عثمان.

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