الخارجية: 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في غزة يحتاجون إلى المزيد من المساعدات

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن جهود الدولة المصرية متواصلة للوصول إلى حل دائم وعادل لما يحدث في فلسطين، حيث تعمل مع شركائها والأمم المتحدة في هذا الصدد.



وقال “ شكري” خلال المشاركة في منتدى أنطاليا، الذي نقلت فعالياته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، إن عدم الأمن والاستقرار في المنطقة سيتواصل مادامت الأزمة قائمة فيما يتعلق بمعبر رفح الحدودي الذي يعاني من بعض مشكلات منذ 8 أكتوبر 2023.

وتابع أنه “جرى قصف معبر رفح في بعض الأحيان، ومنذ بداية الـ8 من اكتوبر ونحن نحافظ على المعبر مفتوحا ونعمل من أجل مساعدة الفلسطينيين عن طريق فتح البوابة الحدودية”.

وأشار إلى أن 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة يحتاجون إلى المزيد من المساعدات.

وواصل شكري أنه "كلما حاولنا نقل المساعدات عبر معبر رفح تمت عرقلتنا، خصوصا فيما يتعلق بإيصال المساعدات وتوزيعها، بدأنا بعشرات الشاحنات، والآن وصلنا إلى 200 شاحنة في اليوم وهذا العدد مازال بسيطا بحجم احتياجات قطاع غزة".