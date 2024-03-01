الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

النائب العام يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون القضائي

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، السفير Christian Berger - رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية - والوفد المرافق له.

وقدم السفير Berger التهنئة لـ النائب العام لتوليه مهام منصبه.

تناول اللقاء بحث ومناقشة سبل تعزيز آليات التعاون بين النيابة العامة والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال التعاون القضائي الدولي، بما في ذلك طلبات تسليم المجرمين، وتطوير آليات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

أكد النائب العام حرص النيابة العامة على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

من جانبه، شدد السفير Berger على دعم الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وحرص الاتحاد على تعزيز علاقات التعاون مع النيابة العامة المصرية.

حضر اللقاء عدد من قيادات النيابة العامة.

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