الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ورش العمل تناقش دور التكنولوجيا في تفعيل المطارات المستدامة

ورش العمل
ورش العمل

ناقشت ورش العمل المقامة علي هامش اجتماعات ومؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لمدة يومين دور التكنولوجيا في تمكين عمليات المطارات المستدامة، والمطارات الذكية بشكل مستدام.


حيث تمت مناقشة كيف يمكن للمطارات الذكية أن توفر العديد من الفوائد التي لا يمكن أن توفرها أنظمة إدارة المطارات التقليدية مثل تحسين الكفاءة، وزيادة السلامة والأمن، وتقليل انبعاثات الكربون، وزيادة الإيرادات و ذلك بفضل التقنيات المتقدمة التي تعتمد على البرامج القائمة على الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تحليلات البيانات في الوقت الفعلي والتحسين الكلي لعمليات تشغيل المطارات، ومراعاة الأمن والسلامة من خلال  توفير أنظمة التعرف على الوجه، والتعريف الرقمي، والمراقبة الذكية لتحقيق أعلي إجراءات الأمان للركاب وموظفي المطارات على حد سواء. 


وكذلك خلق مطارات مستدامة من خلال خفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام تقنيات موفرة للطاقة في شكل إضاءة ذكية وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ومصادر الطاقة المتجددة بما يسمح باستهلاك أقل للطاقة. مما يعود بالنفع على البيئة و أيضًا يؤدي الي  خفض تكاليف التشغيل وزيادة الإيرادات.

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