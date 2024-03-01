الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلى أمام فاركو بدوري نايل

أسامة فيصل
أسامة فيصل

اعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى التشكيل الأساسي لمواجهة فاركو في اللقاء المقدم من الجولة السادسة عشر لمسابقة دوري نايل للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. 

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ويخوض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى : محمد ابو جبل 
خط الدفاع : محمد عبد الغنى، محمود الجزار، موسي فراوى، يعقوبو، 
خط الوسط : محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، احمد مدبولى، محمد بسيونى 
خط الهجوم : كريم بامبو، اسامة فيصل .


وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
حسن شاهين، محمود قاعود، عاصم صلاح، ابراهيم حسن، محمد هلال، ايمن اشرف، عماد فتحى، ياو انور، سيرجى اكا

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