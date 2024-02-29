مصدر للوفد: أسامة فيصل لم يوقع للأهلي.. ولا صحة للمفاوضات

كشف مصدر مقرب من أسامة فيصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي حقيقة توقيعه للقلعة الحمراء وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة عبر " بوابة الوفد الإلكترونية " : " أن إدارة النادي الأهلي لم تدخل في مفاوضات مع البنك للتعاقد مع أسامة فيصل خلال الميركاتو الصيفي ".

وأضاف : " لا توجد أي عروض حالية من النادي الأهلي، واللاعب وضع تركيزه حاليا مع المنتخب الأولمبي من أجل الاستعدادا لاولمبياد باريس 2024".

وأتم حديثه قائلا : " أن اللاعب سينظر إلى العروض المطروحة له ولكن بعد انتهاء مشاركته مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية ".

ويذكر أن أسامة فيصل بدأ مشواره الكروي في صفوف الزمالك وبعد تألقه مع القلعة البيضاء ، أنضم لصفوف البنك الأهلي على سبيل الإعارة في موسم 2022 ، وتم التعاقد معه بشكل نهائي في موسم 2024.