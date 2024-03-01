وزير الشباب والرياضة يشهد احتفال الإتحاد الدولي للرياضة الجامعية بسويسرا

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، احتفالية الاتحاد الدولي الرياضي للجامعات، بمناسبة مرور 75 عام علي تأسيسه، وذلك علي هامش الاجتماعات الخاصة بالاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بمدينة لوزان في سويسرا.



بحضور السويسري ليونز ايدير رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، ولفيف من والأعضاء علي المستوي الدولي وكافة الاتحادات المحلية والإقليمية.



في البداية، قدَمَ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الإتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية؛ التهنئة القلبية إلي رئيس الإتحاد الدولي للرياضة الجامعية وكافة أعضاء الإتحاد، بمناسبة مرور 75 عام علي التأسيس، متحدثًا معهم حول الاستحقاقات الخاصة بالرياضة الجامعية، والتي تمتد إلي الألعاب الرياضية الجامعية الصيفية وكذلك الشتوية، وأهم الأحداث الرياضية التي تتبع الرياضة الجامعية.



وأكد وزير الشباب والرياضة على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للأنشطة الرياضية داخل الجامعات، مشيراً إلى أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا من أجل تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية، وبخاصة الجامعية؛ لتنفيذ برامجها وخططها بالتعاون مع الاتحادات الدولية، مؤكداً على سعي الدولة المصرية لبناء أواصر التعاون العلمي والرياضي مع الجامعات الأفريقية والدولية.



أضاف الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بتكثيف جهود الاتحاد الرياضي للجامعات في تنظيم الأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، وكذلك بالنسبة للإتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، والعمل علي تحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، ودعم المواهب الطلابية في كافة المجالات الرياضية؛ مشيراً إلى إلى الدور الحيوي للأنشطة الرياضية في صقل شخصية الطلاب، وإعدادهم الإعداد السليم، الذي يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.



وثمّن السويسري ليونز ايدير رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، الدور الكبير لمختلف الجهات العاملة علي الرياضة الجامعية في مصر وأفريقيا بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي.





