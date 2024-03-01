الجمعة 01 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل أحد قياديي الحرس الثوري في سوريا بغارة إسرائيلية

الحرس الثوري
الحرس الثوري

أكدت وسائل إعلام إيرانية مقتل رضا زراعي أحد قياديي الحرس الثوري بغارة إسرائيلية فجر اليوم على بانياس السورية أثناء تفقده للقوات العسكرية.

 

وتناقلت وسائل إعلام إيرانية نبأ مقتل زراعي على الرغم من أنه لم يتم الإعلان رسميا عن أي استهداف إسرائيلي لمدينة بانياس على الساحل السوري صباح اليوم.

وفي وقت سابق، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في ريف مدينة القصير جنوب غرب محافظة حمص وسط سوريا بصاروخ موجه.

 

وكتبت إذاعة "شام إف إم": "تم استهداف سيارة قرب قرية النهرية بريف القصير، والمعلومات الأولية تفيد باستهدافها عبر الطيران المسير".

 

وأشارت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين جراء هذا الاستهداف.

 

وأفادت قناة الإخبارية السورية مساء الأربعاء بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي جوي في سماء العاصمة دمشق، مؤكدة إسقاط عدد من الصواريخ.

 

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