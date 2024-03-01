ختام فاعليات البرنامج التدريبي التثقيفى لأعضاء برلمان الشباب بمركز شباب توشكي

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ختام فعاليات البرنامج التدريبي التثقيفي لأعضاء برلمان الشباب بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .





أدار اللقاء المستشار عجلان إبراهيم الخبير البرلماني بمجلس النواب المصري وتم التدريب على عمل جلسة محاكاة لمجلس النواب وتطرق الأعضاء لمناقشة بعض من قضايا المجتمع وفي الختام تم توزيع شهادات المشاركة في البرنامج .





جدير بالذكر بان البرنامج التدريبي استمر لمدة يومين متواصلين بحضور يسري كفافي وكيل المديرية للشباب الذي أثنى بدور وزارة الشباب والرياضة في الإهتمام بالشباب وسماع أفكارهم ومقترحاتهم في حل المشاكل المجتمعية وكيفية التعامل معها وايجاد حلول لهذه المشاكل.





يأتى ذلك برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بتوجيهات الدكتورمحمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني .