25750 ألف طالبًا وطالبة يشاركون في قطار القوافل التعليمية

برعاية رئيس مجلس الوزراء

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، وحدة تصدوا معنا، استكمال قطار القوافل التعليمية والتنويرية للعام الـحادي عشر علي التوالي داخل قرى المبادرة الرئاسية« حياة كريمة» بــ 3 محافظات [ أسيــوط ، قنا ، مطروح ]، للمرحلتين الإعدادية والثانوية ، بمشاركة نحو 25750 ألف طالبًا وطالبة ، بواقع مشاركة 14000 ألف طالب بمحافظة أسيوط ، و 4000 طالب بمحافظة مطروح ، و7750 طالب بمحافظة قنا ، علي مدار يومي الخميس والجمعة.

من جانبه ، أشاد الدكتور أشرف صبحي _ وزير الشباب والرياضة، بإلاقبال الكبير من جانب الطلاب ، وانتظام المحاضرات، وحرص الطلاب على المشاركة بالقوافل ، والإستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين على أيدِ خبراء المواد التعليمية ، وأهمية تنظيم القوافل التعليمية ودورها في الحد من الدروس الخصوصية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

وثمن «صبحي » بالنهج الذي تتبعه الوزارة مع الجهات الشريكة ،لتعزيز إستدامة مشروع القوافل التعليمية ، حيث تستهدف هذا العام الوصول لــ300 الف طالبًا وطالبة ، وأن الوزارة تهيئ كافة سبل النجاح لإفادة اكبر عدد من الطلاب بالمحافظات المستهدفة ، مشيرًا إلي أن مشروع القوافل التعليمية يعدّ من أحد المشروعات التي حققت نجاحاً ملموساً على أرض الواقع من خلال مساهمتها في الأعوام الماضية بمد الطلاب بالعلم والمعرفة والأفكار الصحيحة حول العديد من الموضوعات .

كما وجه سيادته ، جميع القائمين علي التنفيذ، إستمرار تفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات ، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الادارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع .

وتناولت القافلة التنويرية الحديث حول ، مفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع ، نظرًا لتناول منصات التواصل الاجتماعي حيزًا واسعًا في نشر الشائعات من خلال تناقل كثير من الأفراد للأخبار والمعلومات دون تأكدهم من صحة مصدرها ومصداقيتها .





