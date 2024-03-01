دراما رمضان 2024| قصة محرما شرعيًا وممنوعة قانوينًا في "صلة رحم"

ومضة ضوء بين التوعية والتفاصيل عن قضية محرمة شرعيًا وقضية اجتماعية في “تأجير الأرحام” مع أحداث مسلسل “صلة رحم” مع الفنان إياد نصار والفنانة أسماء أبو اليزيد والفنانة يسرا اللوزي.

ظروف محملة بالصعاب من أجل جنين سليم في “صلة رحم”

في منزل بسيط يسكنه زوجان يملأن أرجاء البيت بدعواتهما بطفل لكن الحالة الصحية للزوجة تحول دون ذلك فلا يكتمل جنينها في أحشاءها وسرعان ما يرحل عنها دون سابق إنذار فيدخل الشيطان بينهما بفكرة تأجير رحم لوضع نينهما فيه مقابل مبلغ مادي بهيظ، ومن هنا نجد بزوغ الصراع بين احتياج الأمومة وحب المال، فكيف تجري حياتهما بعد هذا القرار المحرم شرعًا والشائك اجتماعيًا.

أحداث مشوقة في صلة رحم

سيدخل المشاهد من خلال أحداث “صلة رحم” في أجواء ظروف أسرية صعبة وصحية غير مستقرة تضطر معها يسرا اللوزي وإياد نصار في البحث عن سبل أخرى لاستكمال مراحل الولادة، ويقودهما الملل والفشل واليأس في السبل الطبيعية إلى الدخول في نفق المحرمات وتأجير رحم سيدة ما هي الأخرى تبحث عن سد احتياجاتها المادية، تجتمع هذه الظروف في حياة مليئة بالصعاب والمخاطرة بين الحرام شرعًا والممنوع قانونًا.

أبطال مسلسل صلة رحم

مسلسل صلة رحم من بطولة إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد علي، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي

صلة رحم يعيد إياد نصار إلى دراما رمضان بعد 3 سنوات من الغياب

يُمثل “صلة رحم" عودة إياد نصار للدراما الرمضانية بعد 3 سنوات، حيث كانت أخر مشاركاته في مسلسل “الاختيار3” الذي عرض في 2021، كضيف شرف بشخصية النقيب محمد مبروك والتى كان قد قدمها فى الجزء الثانى، والعمل بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز ياسر جلال وأمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمى.