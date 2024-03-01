«يوم الشرقية» فاعلية للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بشارع المعز بالقاهرة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن تنظيم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، فاعليات "يوم الشرقية" هذا العام بشارع المعز، والعام الماضى بالمتحف القومى للحضارة المصرية، يعد ترويج فعال للمنتج السياحى الشرقاوي الذى يتميز بالطبيعة الريفية والبدوية، سواء داخلياً أو خارجيا، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تتيح للزائرين من داخل وخارج مصر تعايش التجربة الإنسانية الشرقاوية بشقيها البدوي والريفي.

وكلف محافظ الشرقية المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية لمتابعة سير فعالية "يوم الشرقية " للعام الثانى على التوالي، والتى نظم من قبل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بمقعد الأمير ماماى بساحة بيت القاضي بشارع المعز بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، وتحت رعاية محافظة الشرقية و وزارة السياحة والأثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وتم توزيع شهادات التقدير على كل المشاركين فى الفاعلية من مبادرة قادرون بإختلاف والحرفين والفنانين وفرقة الفنون الشعبية.

وأوضحت نائبة المحافظ أن فعالية «يوم الشرقية» استهدفت تنشيط السياحة الداخلية، ورفع الوعي السياحي والأثري، والتعريف بما تشتهر به محافظة الشرقية من موارد سياحية وتنوع في الفنون الشعبية التراثية "فرقة الفنون الشعبية، فرقة المزمار البلدى، والحرف الإبداعية، وتنوع المقومات السياحية ".

وأشارت الدكتورة رشا حسن رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، إلى أن فاعلية "يوم الشرقية " بشارع المعز، شارك فيها 47 فنان تشكيلي، و25 حرفي من منتجى (ورق البردى، الخزف والفخار، السجاد اليدوى، العرائس الخشبية، ريزن، كروشية، المنتجات الجلدية، الاكسسورات، شغل الخرز، الملابس البدوية والريفية)، وتضم ايضاً منتجات إبداعية من انتاج مبادرة قادرون بإختلاف التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

يشار إلى أن فعالية "يوم الشرقية" ضمت مجموعة من الورش المختلفة التي تحتفي بتراث الـرقية المادي واللامادي، مثل: ورشة حية تفاعلية عن حرفة البردي، وكيفية صناعته يدوياً كما كان يُصنع في مصر القديمة، وورشة حية عن صناعة وتصميم العرائس الخشبية التى تعبر عن تراث المحافظة من شخصيات وأزياء، وورشة حية عن صناعة نول الكليم اليدوى.

• بالإضافة لمعرض للفنون التشكيلية يضم لوحات فنية من نتاج الورشة الفنية التي نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، بالإشتراك مع مؤسسة الفن والحياة ونقابة الفنانين التشكلين بالممشى السياحي بمدينة الزقازيق، تعبر عن أهم المعالم والأماكن السياحية والشخصيات بالمحافظة التي تمثل أهم أحداث الماضي والحاضر بالشرقية، وأبرز الشخصيات التي تنتمي للمحافظة، ومعرض للصور الفوتوغرافية ينقل لنا مشاهد من الأحياء والعادات ومظاهر من التراث اللامادي بمحافظة الشرقية، فضلا عن قيام الفنانين المشاركين في الفاعلية برسم بورتريهات للزائرين على مدار اليوم، كما تم عرض فيديوهات لأهم الأحداث والشخصيات والمزارات والمنتجات التي تشتهر بها المحافظة.

واختتمت الفعالية بعروضاً للفنون التراثية المميزة بالمحافظة (فرقة الفنون الشعبية، فرقة المزمار البلدى) بساحة بيت القاضي بشارع المعز، وسط حضور جماهيري، حيث أبدى الزائرون سعادتهم بمشاهدة الفنون الشعبية والمزمار البلدى، التى يزخر بها تراث الشرقية ، والورش الفنية المُقامة.