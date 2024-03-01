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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس

التليفون الارضى
التليفون الارضى

فاتورة التليفون الارضى.. كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن إتاحة طريقة بسيطة وسهلة ، وذلك للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس.

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ويمكن الدخول إلى رابط وعمل عدد من الخطوات وتظهر القيمة المراد دفعها.

الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

وأشارت المصرية للاتصالات، إلى أنه قد تم تحديد رابط يمكن من خلاله معرفة فاتورة الخط الأرضي في المحافظات، من خلال الدخول إليه والاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضي وعمل الخطوات الآتية:

- الدخول على الرابط  التالى  من هنا 

- ادخل رقم الحساب

- ثم ادخل رقم التليفون

- ثم الضغط علي الاستعلام

طرق دفع فاتورة الخط الأرضي بالمحافظات

وحددت المصرية للاتصالات طرق الدفع الخاصة بـ فاتورة الخط الأرضي في المحافظات من خلال الآتي:

من الممكن التوجه إلى أقرب فرع للشركة، أو الدفع عن طريق فوري أو أمان أو مصاري وغيرها من شركات الدفع

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