وكيل تعليم قنا يتابع أعمال القوافل التعليمية بنجع حمادي

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الجمعة، الأول من مارس 2024م، يرافقه الدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، و مديري إدارات شمال قنا التعليمية، ثاني أيام القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، و المنعقدة فعالياتها بأربع قاعات مجهزة بمدينة نجع حمادي. وذلك وفقاً للتعاون المشترك بين وزارتى التربية والتعليم، والشباب والرياضة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

شملت جولة الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، ومرافقوه، متابعة فعاليات القوافل التعليمية، قاعة لازورد بشارع 15 مايو بمدينة نجع حمادي، والمخصصة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الشعبة علمي علوم، كما تابع أعمال القوافل التعليمية بقاعتي نقابة المعلمين بكورنيش مدينة نجع حمادي، و الشهيدة ميار أبو السعود الإعدادية بنات بنجع حمادي، المخصصتين لاستقبال طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، كما شملت جولته متابعة قاعة الثانوية الزراعية بشارع مصر أسوان الزراعي و المخثصة، لاستقبال طلاب الثانوية العامة الشعبة علمي رياضيات.

ورحب الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، بالسادة خبراء وزارة التربية والتعليم، مؤكدا علي أنهم نخبة من أكفء خبراء، و مستشاري المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم، وذلك بغرض مواجهة الدروس الخصوصية، ولتخفيف العبء عن أولياء الأمور بمراكز محافظة قنا، مشيدا بالاقبال الكثيف، من طلاب الشهادتين الإعدادية، والشهادة الثانوية.

وألمح وكيل الوزارة، أن القوافل التعليمية، تهدف بجانب تقديم خدمة تعليمية متميزة، إلي تدريب طلاب الثانوية العامة، على نظام الأسئلة الجديد لامتحانات الثانوية العامة، و اطلاعهم على مفاتيح المراجعات النهائية، وأساليب الامتحانات قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة المقرر انطلاق فعالياتها يونيو 2024.

و نصح السيد، أبنائه الطلاب بالالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات المحاضرين خلال فعاليات القافلة.

يذكر أن فعاليات القوافل التعليمية، بإدارتي قنا، و نجع حمادي، انطلقت أمس الخميس، وتستمر اليوم الجمعة 1 من مارس الجاري، وسط إقبال كثيف من طلاب وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، قدر بنحو 4 آلاف طالب وطالبة استفادوا من القوافل التعليمية بإدارات شمال قنا التعليمية، فضلا عن إشادة خبراء المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم بحسن التنظيم وإقبال الطلاب.