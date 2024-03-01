نقيب المهندسين: ملتزمون بزيادة المعاشات سنويا للأعضاء

قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن النقابة خطت خطوات هامة فى ملف التعليم الهندسي وفقا للصلاحيات القانونية للنقابة، حيث نهدف إلى تقليل أعداد الملتحقين بدراسة الهندسة، ورفع مستوى الخريجين، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن مجموعة من الإجراءات الجديد فى ملف التعليم الهندسي جارى إعداداها للعرض على المجلس الأعلى للنقابة.

وأضاف النبراوي، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة الآن بأرض المعارض، اتخذنا قرارات لرفع مستوى التعليم الهندسي مع هيئة ضمان جودة التعليم، وهى قرارات أولية سيتبعها قرارات أخرى، كما جارى الإعداد لعقد بروتوكول مع وزارة المالية بشأن الفاتورة الالكترونية، متعهدا ببذل قصارى جهودهم لصالح المهندسين، وإجراء دراسة لاستكمال أصول النقابة على الوجه الأمثل، فضلا عن إضافة أصول جديدة حيث تم شراء مقر للنقابة الفرعية بالأقصر، وذلك بالتزامن مع التزامنا بزيادة المعاشات سنويا، وتحديث وحل كل مشاكل الرعاية الصحية.



وتابع: أن تأخر تعديل قانون النقابة، والذى مازلنا نعمل به منذ 50 عام، وعملت عليه كافة المجالس السابقة، هناك ضرورة ملحة لتعديله لتحسين الخدمات المقدمة للمهندسين من بينها المعاشات، أن تعديل القانون ليس فقط مسؤولية مجلس النقابة فقط، بل كافة المهندسين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والنقابات الفرعية من خلالةالتواصل مع النواب، مؤكدا ضرورة تعديله خلال هذا العام وإقراره.