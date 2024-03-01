4 أطعمة تسبب الوفاة اذا وضعت في الثلاجة

عادات كثيرة نفعلها وبشكل يومي ربما من دون أن ندرك مدى خطورتها على صحتنا، ولعل أهمها تقشير بعض الخضراوات وتركها في الثلاجة ثم إعادة استعمالها.

إياكم..

فقد أطلقت طبيبة التغذية اللبنانية فيرا ماتا، تحذيراً عاجلاً بشأن خطورة هذه العادات.

وأكدت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، على أن هناك 4 أطعمة لو قمنا بوضعها بالثلاجة فيمكن لها أن تسبب الوفاة ليس فقط التسمم.

وقالت إن من أهم هذه الأطعمة "الثوم"، إذ أكدت أن عملية تقشير الثوم ووضعه بالثلاجة خاطئة جداً، خصوصا وأن حبات الثوم تستطيع التقاط نوع من العفن مرتبط بأنواع من السرطان.

كما أضافت أن "البصل" كذلك، إذ نبّهت من خطورة وضع بصلة مقشرة بالثلاجة لنفس الأسباب، مشيرة إلى أنه في حال كان هناك مريض بالمنزل ما علينا إلا تقشير بصلة ووضعها في الوسط وتركها لأنها ستقوم بالتقاط كل الفيروسات وتنظّف الجو.

كذلك شددت على خطورة تناول الأرز المطبوخ قبل أكثر من 24 ساعة، إذ إنه يحوي عفناً لا محال حتى ولو كان مبرّداً.

أما التحذير الأخير فجاء حول حبات الزنجبيل، حيث أكدت أن المقشرة منها موصولة بشكل مباشر بأمراض الكلى، ولذلك شددت على ضرورة الامتناع هذه الأطعمة في حال تقشيرها وحفظها.

يشار إلى أن دراسات كثيرة كانت شددت على إمكانية الاحتفاظ ببقايا الطعام لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام في البراد.

وحذّرت من أن بعد تلك المدة، ترتفع مخاطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

فإذا لم تكن متأكدا من أنك ستتناول بقايا الطعام في غضون أربعة أيام، فينصح بتجميدها على الفور، حيث تبقى بقايا الطعام المجمدة آمنة لفترة طويلة.