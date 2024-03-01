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الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

امين عام نقابة المهندسين .. تدريب ٩ الاف مهندس خلال العام الماضى

المهندس محمود عرفات
المهندس محمود عرفات امين عام نقابة المهندسين

افتتح المهندس محمود عرفات امين عام نقابة المهندسين الجمعية العمومية بدقيقة حداد على ارواح شهداء فلسطين كما عبر عن سعادتة بحضور المهندسين لعرض ميزانية عام ٢٠٢٣ باعتبارها حق اصيل للجمعية العمومية .

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تفاصيل الأنشطة الروحية بكنيسة العذراء في دقادوس

واوضح عرفات انه يتعهد هو والمجلس الاعلى بلتبية طموحات المهندسين خلال العامين القادمين كما حولت النقابة تقديم عدد من الخدمات العلاجية والانشطة وتاهيل المهندسين لسوق العمل حيث تم تدريب ٩ الاف مهندس الى جانب الفين اخرين بالمراكز المعتمدة كما تقوم بعدد من مشروعات الاسكان لتناسب كل الفئات اما على المستوى الادارى فنسعى الى التحول الرقمى لتوفير خدمات بصورة اسهل .

واشار عرفات  الى تفعيل دور النقابة كاستشارى للدولة كما تضع كل مجهوداتها للمساهمة فى انشاء المشروعات القومية فى مصر كما تقدم بالتحية والتقدير لجموع المهندسين .

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