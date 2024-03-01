هيئة تنشيط السياحة بالشرقية تُنظم فعالية "يوم الشرقية" بشارع المعز بالقاهرة| صور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن قيام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية بتنظيم فعاليات "يوم الشرقية" هذا العام بشارع المعز، والعام الماضى بالمتحف القومى للحضارة المصرية، يعد ترويج فعال للمنتج السياحى الشرقاوي الذى يتميز بالطبيعة الريفية والبدوية، سواء داخلياً أو خارجيا، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تتيح للزائرين من داخل وخارج مصر تعايش التجربة الإنسانية الشرقاوية بشقيها البدوى والريفى.

وفى سياق متصل كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، لمتابعة سير فعالية "يوم الشرقية " والذى نظمته الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بمقعد الأمير ماماى بساحة بيت القاضي بشارع المعز بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار وتحت رعاية محافظة الشرقية و وزارة السياحة والأثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وكذلك لتوزيع شهادات التقدير على كل المشاركين فى الفاعلية من مبادرة قادرون بإختلاف والحرفين والفنانين وفرقة الفنون الشعبية.

ومن جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، أن فعالية يوم الشرقية تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحى والأثرى والتعريف بما تشتهر به محافظة الشرقية من موارد سياحية وتنوع في الفنون الشعبية التراثية "فرقة الفنون الشعبية – فرقة المزمار البلدى والحرف الإبداعية وتنوع المقومات السياحية ".

كما أشارت الدكتورة رشا حسن رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، أن فاعلية "يوم الشرقية " بشارع المعز شارك فيها 47 فنان تشكيلى فضلاً عن مشاركة عدد (25) حرفى من منتجى (ورق البردى – الخزف والفخار- السجاد اليدوى – العرائس الخشبية – ريزن - كروشية – المنتجات الجلدية – الاكسسورات – شغل الخرز – الملابس البدوية والريفية )، وتضم ايضاً منتجات إبداعية من انتاج مبادرة قادرون بإختلاف التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن فعالية "يوم الشرقية" ضمت مجموعة من الورش المختلفة التي تحتفي بتراث الشـــــرقية المادي واللامادي ومنها:

• ورشة حية تفاعلية عن حرفة البردي، وكيفية صناعته يدوياً كما كان يُصنع في مصر القديمة.

• ورشة حية عن صناعة وتصميم العرائس الخشبية التى تعبر عن تراث المحافظة من شخصيات وأزياء.

• ورشة حية عن صناعة نول الكليم اليدوى.

• بالإضافة لمعرض للفنون التشكيلية يضم لوحات فنية من نتاج الورشة الفنية التي نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالإشتراك مع مؤسسة الفن والحياة ونقابة الفنانين التشكلين بالممشى السياحى بمدينة الزقازيق ،تعبر عن أهم المعالم والأماكن السياحية والشخصيات بالمحافظة التي تمثل أهم أحداث الماضي والحاضر بالشرقية، وأبرز الشخصيات التي تنتمي للمحافظة ومعرض للصور الفوتوغرافية ينقل لنا مشاهد من الأحياء والعادات ومظاهر من التراث اللامادي بمحافظة الشرقية.

• فضلا عن قيام الفنانين المشاركين في الفاعلية برسم بورتريهات للزائرين على مدار اليوم .

• كما تم عرض فيديوهات لأهم الأحداث والشخصيات والمزارات والمنتجات التي تشتهر بها المحافظة.

• واختتمت الفعالية بعروضاً للفنون التراثية المميزة بالمحافظة ( فرقة الفنون الشعبية – فرقة المزمار البلدى ) بساحة بيت القاضي بشارع المعز ، وسط حضور جماهيري ، حيث أبدى الزائرون سعادتهم بمشاهدة الفنون الشعبية والمزمار البلدى التى يزخر بها تراث الشرقية ، والورش الفنية المُقامة.

وذلك بحضور الدكتور محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة نائباً عن نائبة وزير السياحة والأثار، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة ايتن فؤاد مساعد رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ومحمد عمر مدير الهيئات الاقليمية لتنشيط السياحة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والفنان مصطفى غنيم رئيس مجلس امناء مؤسسة الفن والحياة، والدكتورة رينية صبحى مدير مؤسسة الفن والحياة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أهمية الورش الفنية لتوفير فرص الدعم الحقيقي للفنانين واستثمار مواهبهم الإبداعية الجادة والتعريف بها محلياً عبر المعارض وبرامج التبادل الثقافي وخاصة فن الرسم الذى يعتبر حاضنة ثقافية لهوية المجتمع، مما جعله فناً شديداً الأهمية بالنسبة لكل الشعوب والأمم التي تستطيع تجسيد وإبراز معالم وحضارات وتاريخ الأمم.

وفي سياق متصل أناب محافظ الشرقية المهندسة لبني عبد العزيز نائب المحافظ، لتفقد الورشة الفنية التي نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالاشتراك مع مؤسسة الفن والحياة ونقابة الفنانين التشكيليين بممشى الزقازيق السياحي، بمشاركة 52 فنانًا تشكيليًا من الشرقية والقاهرة والإسكندرية فضلاً عن فنانين سوريين ومن أبرزهم، الفنان محمد الأزهري والفنان محمد عبد الجليل والفنان مجدى خالد والفنانة غادة أبو سنة والدكتورة ولاء عبد العليم ، بالإضافة للفنانة الصينية راية حسين من أشهر فنانى رسم الخيول وبحضور الدكتور أسامة السروي أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين، والدكتور مصطفى غنيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفن والحياة، والدكتور احمد سامى خاطر مدير فرع ثقافة الشرقية، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق، وذلك لرسم لوحات فنية تُسلط الضوء على معالم محافظة الشرقية السياحية والأثرية ورموزها التاريخية بخامات الأكريلك والألوان الزيتية لعرضها بمعرض الفنون التشكيلية المقام ضمن فاعليات "يوم الشرقية" في جولته الثانية بساحة بيت القاضي بشارع المعز بالقاهرة التاريخية يوم الخميس الموافق 29 فبراير الجاري.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن مدير مكتب الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، إلى أنه سيتم انتقاء الأعمال الفنية من إنتاج الورشة من خلال لجنة من أعضاء نقابة الفنانين التشكليين لعرضها بمعرض الفنون التشكيلية المقام ضمن فاعليات "يوم الشرقية " بجولته الثانية ،في نهاية الشهر الجاري والذى سيضم (معرض للمنتجات الحرفية اليدوية والتراثية وورش حية ل(ورق البردى-كليم -عرائس خشبية) كما تم عرض لحرف (الخزف -الفخار - السجاد اليدوي - ريزن - كروشية) بالإضافة لمعرض للفنون يضم لوحات الفنية وصور الفوتوغرافية ومنحوتات تمثل اهم الشخصيات والأحداث التاريخية فضلاً عن عروض فنية وتراثية المميزة لمحافظة الشرقية بالاشتراك مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ، كما سيتم عرض فديوهات لأهم الأحداث والشخصيات والمزارات والمنتجات التي تشتهر بها محافظة الشرقية.

وفى نهاية الورشة قدم الفنانين التشكيليين الشكر لمحافظ الشرقية لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الورشة الفنية بالممشى السياحى لعرض أعمالهم الفنية في معرض "يوم الشرقية" بشارع المعز بالقاهرة التاريخية.