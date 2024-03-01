انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

أعلن المهندس محمود حامد عرفات الأمين العام لنقابة المهندسين، اكتمال نصاب الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور ١٠٣٢ مهندس، حيث أعلن "عرفات" انعقاد الجمعية في تمام الثانية عشر ظهرًا، وتم رفع الجلسة لأداء صلاة الجمعة، وقال "عرفات": "إن فعاليات الجمعية العمومية ستُستأنف عقب أداء صلاة الجمعة".

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها، واعتماد ميزانية النقابة، عن عام 2023م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية، والنظر في الاقتراحات المُقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

يُشار إلى أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تُعقد اليوم بأرض المعارض.