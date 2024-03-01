الجمعة 01 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

فرنسا تطالب بتحقيق مستقل حول مقتل فلسطينيين أثناء تسلمهم المساعدات

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

طالبت فرنسا، بإجراء تحقيق مستقل حول مقتل مئات الفلسطينيين أثناء تسلمهم المساعدات بشارع الرشيد في دوار النابلسي غرب غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

txt

وزير خارجية فرنسا: الفرنسيون لن يموتوا من أجل كييف

txt

ماكرون: اجتذبت فرنسا 1815 مشروعا استثماريا خلال 2023

وفتحت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف الفلسطينيين النازحين من شمال قطاع الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية. 

قال شهود إن الجثث والمصابين نقلوا إلى مستشفى بقطاع غزة، بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار على حشد من الفلسطينيين ينتظرون المساعدات.

عدد شهداء مجزرة دوار النابلسي

وقتل أكثر من 100 شخص، ليصل عدد القتلى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس إلى أكثر من 30 ألفا، وفقا لمسؤولي الصحة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية على قطاع غزة إلى 30 ألفاً و35 شهيداً، منذ 7 أكتوبر الماضى.

 

مواد متعلقة

صلاة الجمعة من مسجد عمر بن عبدالعزيز ببني سويف (بث مباشر)

نشرة التوك شو.. استثمارات بـ101 مليار دولار وحقيقة بنود صفقة رأس الحكمة

بوريل: مقتل المدنيين في غزة غير مقبول وحرمانهم من المساعدات انتهاك خطير

أمين الأمم المتحدة يستنكر قتل الفلسطينيين أثناء تسلمهم المساعدات (فيديو)

عروض خارجية.. الحكومة تكشف تفاصيل طرح شركة "وطنية" بالبورصة (فيديو)

نقابة الموسيقيين: زوجة حلمي بكر تهينه وترفض علاجه أو زيارته (فيديو)

اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في الضفة

نشرة التوك شو.. تنمية 5 مدن بعد رأس الحكمة ونصيحة لشراء الذهب
الجريدة الورقية