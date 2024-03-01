فرنسا تطالب بتحقيق مستقل حول مقتل فلسطينيين أثناء تسلمهم المساعدات

طالبت فرنسا، بإجراء تحقيق مستقل حول مقتل مئات الفلسطينيين أثناء تسلمهم المساعدات بشارع الرشيد في دوار النابلسي غرب غزة، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفتحت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف الفلسطينيين النازحين من شمال قطاع الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية.

قال شهود إن الجثث والمصابين نقلوا إلى مستشفى بقطاع غزة، بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار على حشد من الفلسطينيين ينتظرون المساعدات.

عدد شهداء مجزرة دوار النابلسي

وقتل أكثر من 100 شخص، ليصل عدد القتلى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس إلى أكثر من 30 ألفا، وفقا لمسؤولي الصحة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية على قطاع غزة إلى 30 ألفاً و35 شهيداً، منذ 7 أكتوبر الماضى.