تعاون شاكيرا وكاردي بي على واتساب

شاركت شاكيرا أخبارًا مهمة على قناة واتساب الخاصة بها تتعلق بألبومها الجديد. من خلال رسالة صوتية على تطبيق واتساب، أكدت شاكيرا وكاردي بي أنهما ستتعاونان على ألبومها الجديد، Las Mujeres Ya No Lloran ، المقرر إصداره في 22 مارس.



في الرسالة الصوتية، شاركت كاردي: "أنا سعيدة جدًا بهذا التعاون، فهو بمثابة حلم. الأغنية هي Puntería."

ستكون هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها المغنيتان معًا لتأليف أغنية وستواصل شاكيرا مشاركة المزيد من المحتوى والمستجدات من وراء الكواليس حصريًا مع المعجبين على قناة واتساب الخاصة بها حتى إصدار الألبوم.