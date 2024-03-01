الجمعة 01 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

راحة لـ إيشو من تدريبات الزمالك

إيشو
إيشو

حصل أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب  فريق الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ويعاني اللاعب من إصابة بكدمة في أنكل القدم، وتواجد " إيشو" في مران اليوم ولكنه لم يشارك في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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