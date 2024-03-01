الجمعة 01 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شعبيات الزمن الجميل على مسرح الجمهورية.. الأحد

المايسترو أحمد عامر
المايسترو أحمد عامر

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا من   شعبيات الزمن الجميل وتحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو احمد عامر وذلك في الثامنة مساء الاحد 3 مارس علي مسرح الجمهورية .

برنامج حفل شعبيات الزمن الجميل

 

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الاعمال الغنائية الشعبية التى شكلت جزء هام من تاريخ الفن المصرى منها موسيقي الحنة ، ساكن في حي السيدة ، يا زايد في الحلاوة ، لما راح الصبر منه ، بتسأل ليه عليا ، هوا يا هوا ، الحلوة داير شباكها ، رمش عينه ، علي حسب وداد قلبي ، يا حلو صبح ، بهية ، عنابي ، لما رمتنا العين ، من حبي فيك يا جاري ، يا عزيز عيني .. اداء سامح منير ، هند النحاس ، يحيي عبد الحليم ،اشرف وليد ، ايناس عز الدين .
 

نبذة عن الفرقة القومية العربية للموسيقى 


يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

 

مواد متعلقة

تترات رمضان 2024| تنوع غنائي وموسيقي لحكايات الدراما

بالوثائق.. تفويض مرتضى منصور بإنهاء جدل اختطاف حلمي بكر

دراما رمضان | ثنائية جديدة مع نادين نسيب نجيم في مسلسل "2024"

موسم الرياض 2024| مي فاروق وكوكبة موسيقية استثنائية مع أغاني الزمن الجميل

تترات رمضان 2024| صوت محمد عدوية يحكي قصة "صلة رحم"

محمد عبده في حفل غنائي جديد بالبحرين

محمد حماقي| موعد بدء حفل نيويورك وشرط واحد للحضور

تترات رمضان 2024| فريق مسار إجباري يُغني لمسلسل شبابي يحمل اسمه

الجريدة الورقية