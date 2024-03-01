شعبيات الزمن الجميل على مسرح الجمهورية.. الأحد

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا من شعبيات الزمن الجميل وتحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو احمد عامر وذلك في الثامنة مساء الاحد 3 مارس علي مسرح الجمهورية .

برنامج حفل شعبيات الزمن الجميل

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الاعمال الغنائية الشعبية التى شكلت جزء هام من تاريخ الفن المصرى منها موسيقي الحنة ، ساكن في حي السيدة ، يا زايد في الحلاوة ، لما راح الصبر منه ، بتسأل ليه عليا ، هوا يا هوا ، الحلوة داير شباكها ، رمش عينه ، علي حسب وداد قلبي ، يا حلو صبح ، بهية ، عنابي ، لما رمتنا العين ، من حبي فيك يا جاري ، يا عزيز عيني .. اداء سامح منير ، هند النحاس ، يحيي عبد الحليم ،اشرف وليد ، ايناس عز الدين .



نبذة عن الفرقة القومية العربية للموسيقى



يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.