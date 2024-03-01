الإسماعيلية الأزهرية تفوز بالمركز الرابع في كرة القدم

على مستوى الجمهورية:

فازت منطقة الإسماعيلية الأزهرية بالمركز الرابع في بطولة كرة القدم على مستوى الجمهورية والتي أقيمت مؤخرا على ملاعب مركز ١٥ مايو بحلوان بين المعاهد الأزهرية بنين على مستوى الجمهورية.

وقام الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقه الإسماعيلية الأزهرية باستقبال الفريق الفائز وتم تكريمهم ومنحهم شهادات تقدير تعبيرا عن مشاركتهم ومجهودهم .

وحصلت منطقة البحيرة الأزهرية على المركز الأول في بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين على حساب منطقة كفر الشيخ الأزهرية الذي كان من نصيبها المركز الثاني بينما المركز الثالث كان من نصيب منطقة الدقهلية، فيما حصلت منطقة الإسماعيلية على المركز الرابع.

شهد الاستقبال الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي للعلوم الدينية والعربية، وعلي الزر، مدير رعاية الطلاب، والموجه العام استاذ محمد الجداوي ، والمدرب محمد مصطفى، و الكابتن أحمد محمد السعيد، مسؤول المسابقات.

وفاز طلاب منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، في مسابقة كرة اليد للمرحلة الإعدادية بنين،

وحصد طلاب منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، في مسابقة الكرة الطائرة للمرحلة الإعدادية بنين، والتي أقيمت مؤخرا بالمركز الأوليمبي للقوات المسلحة بسموحة بالإسكندرية.