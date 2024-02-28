برشلونة يرغب في استمرار جواو فيليكس بصفوف الفريق الكتالوني

يرغب الجهاز الفنى لفريق الكرة الاول بنادي برشلونة الإسباني في استمرار البرتغالي جواو فيليكس لاعب الفريق، المعار إليه من أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الحالي.



ويدرك الفريق الكتالوني جيدا أن مسألة شراءه بشكل نهائي تبدو "شبه مستحيلة" في ظل رغبة أتلتيكو مدريد في الحصول على مبلغ يتراوح بين 70 و80 مليون يورو، نظير الصفقة.



وينوى مسؤولو برشلونة تمديد عقد الإعارة من أتلتيكو مدريد لموسم إضافي واحد آخر، بعد ان ظهر بمستوى اكثر من رائع جيث سجل 8 أهداف وصنع 5 في 30 مباراة بكافة البطولات.





وتمديد الإعارة، يرتبط بعدم وجود عرض شراء قوي للاعب من أي ناد، آخر وهنا سيقرر أتلتيكو بيعه وضمان المقابل المالي الكبير الذي فشل البارسا في دفعه.