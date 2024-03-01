ضبط 1920 عبوة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بدائرة مركز يوسف الصديق.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية والوحدة المحلية لمركز يوسف الصديق برئاسة الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالفيوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك بالفيوم

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق بندر ومركز يوسف الصديق، وتمكنت الحملات من ضبط عدد 1920 عبوة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، عبارة عن 780 زجاجة مشروبات غازية، وعدد 240 زجاجة مشروبات سعة واحد لتر، بالإضافة إلى عدد 900 كيس كرانشي وحلوى للأطفال، وذلك بعدد من المحلات التجارية والأسواق بناحية مركز يوسف الصديق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بمركز شرطة يوسف الصديق، بالإضافة إلى تحرير عددا من المحاضر ضد المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية تم تحريرها خلال تواجد الحملة بدائرة المركز.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية وخاصة قبل دخول شهر رمضان، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.