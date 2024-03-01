بنزيما وحجازي vs مالكوم والدوسري ..التشكيل المتوقع لكلاسيكو الهلال والاتحاد

يحتضن ملعب المملكة آرينا الكلاسيكوالناري الذي سيخمع بين الهلال واتحاد جدة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمرمسابقة دوري روشن السعودي.

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تنطلق مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت السعودية وتذاع المباراة عبر فضائية ssc1 sd، وssc1 hd .

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي خوخي خيسوس المدير الفني للزعيم المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد

الوسط: سلمان الفرج - روبن نيفيز - سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش

الهجوم: سالم الدوسري - هارون كامارا - مالكوم

بينما من المتوقع أن يأتي تشكيل الاتحاد كالتالي..

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: زكريا هوساوي - أحمد حجازي - صالح الجمعان - مروان الصحفي

الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - سلطان الفرحان

الهجوم: كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله - رومارينيو.