نجاح فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة"

تمكّن الفريق الطبي والجراحي السعودي المتخصص في عمليات فصل التوائم السيامية من فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة"، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 16 ساعة ونصف تم تنفيذها على 9 مراحل.

شارك في العمليه 39 من الاستشاريين والمختصين والفنيين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال والمسالك البولية والعظام والتجميل والأعصاب للأطفال، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن العملية تأتي إنفاذا للتوجيهات القيادة الرشيدة و تعد رقم 60 في سلسلة عمليات البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.

وأشار إلى أن البرنامج السعودي استطاع خلال 34 عاماً أن يعتني بـ 135 توأما سياميا من 25 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً دور المملكة الريادي في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص وأشار إلى أن هذا الإنجاز الطبي يأتي انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الصحي بالمملكة، ورفع جودته وكفاءته.



وأن النجاحات الطبية المتلاحقة تشكل واحدة من النماذج الحضارية المشرقة للمملكة.

وأعرب والدا التوأم "حسنة وحسينة" عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على قيام الفريق الطبي المختص بإجراء عملية فصل التوأم وتقديم العلاج اللازم لهما.