طريقة التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2023

وظيفة معاون نيابة.. يبحث الكثير من الإناث الراغبات في التقديم بوظيفة معاون نيابة عامة، عن خطوات التقديم والشروط والاوراق المطلوبة للتقديم فى وظيفة معاون نيابة.

وأعلنت النيابة العامة الأربعاء الماضى، عن فتح أبوابها أمام الراغبات في التقدم لوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

تقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة

وتواصل فترة تقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجات 2023، لمدة 8 أيام متتالية تنتهي الخميس 7 مارس المقبل، ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثالثة عصرًا.

وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي، وفقًا لما حددته النيابة العامة لفترة تلقى الطلبات للإناث.

الشروط المطلوبة للتقديم لمعاون النيابة العامة

أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالى وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم إلكترونيا علي موقع النيابة العامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمعاون النيابة العامة

وتتضمن الأوراف المطلوبة بالملف كالآتي:

1-الملف الذي تم سحبه من النيابة العامة بشأن طلب التقديم.

2-يتم تسجيل بيانات المرشح حتى الدرجة الرابعة جميع البيانات.

3- طباعة الملف 5 نسخ تسلم مع باقي الأوراق المطلوبة.

4-صورة المؤهل والإفادة موضح بها التقدير العام للمرشح.

5- صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.