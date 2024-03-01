عاجل
الوزراء يعلن اكتمال الدفعة الأولى من صفقة مشروع "رأس الحكمة"
الجمعة 01 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طريقة التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2023

النيابة العامة
النيابة العامة

وظيفة معاون نيابة.. يبحث الكثير من الإناث الراغبات في التقديم بوظيفة معاون نيابة عامة، عن خطوات التقديم والشروط والاوراق المطلوبة للتقديم فى وظيفة معاون نيابة.

txt

مع اقتراب شهر رمضان.. سعر الريال السعودي اليوم

وأعلنت النيابة العامة الأربعاء الماضى، عن فتح أبوابها أمام الراغبات في التقدم لوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

تقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة

وتواصل فترة تقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجات 2023، لمدة 8 أيام متتالية تنتهي الخميس 7 مارس المقبل، ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثالثة عصرًا.

وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي، وفقًا لما حددته النيابة العامة لفترة تلقى الطلبات للإناث.

الشروط المطلوبة للتقديم لمعاون النيابة العامة

 أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالى وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم إلكترونيا علي موقع النيابة العامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمعاون النيابة العامة

وتتضمن الأوراف المطلوبة بالملف كالآتي:

1-الملف الذي تم سحبه من النيابة العامة بشأن طلب التقديم.

2-يتم تسجيل بيانات المرشح حتى الدرجة الرابعة جميع البيانات.

3- طباعة الملف 5 نسخ تسلم مع باقي الأوراق المطلوبة.

4-صورة المؤهل والإفادة موضح بها التقدير العام للمرشح.

5- صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.

 

 

مواد متعلقة

مع اقتراب شهر رمضان.. سعر الريال السعودي اليوم

الصين: نشعر بالصدمة لاستهداف مدنيين ينتظرون المساعدات الإنسانية في غزة

التنمية المحلية: بناء قدرات العاملين بالوحدات المحلية في 6 محافظات

قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم
الجريدة الورقية