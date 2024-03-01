مع اقتراب شهر رمضان.. سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم.. زادت عمليات البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الجمعة الموافق 20شعبان 1445هـ/ 1 مارس 2024، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك وزيادة الاقبال على السفر لأداء عمرة رمضان، مما جعله يتصدر تريندات جوجل اليوم.

وتنشر بوابة الوفد لقرائها سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم بالتزامن مع إجازة البنوك والمصارف الأسبوعية.

سعر الريال في البنوك والمصارف

وجاء سعر الريال وفق لآخر تحديث للمواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في مصر كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزى المصري8.22 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري8.19 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية8.21 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس8.19 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة8.04 جنيه للشراء،8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبى الإسلامي8.23 جنيه للشراء8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)8.18 جنيه للشراء،8.25 جنيه للبيع.