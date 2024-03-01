أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 1 مارس بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الجمعة الموافق الأول من مارس، إستقرارا في الأسعار وتوافر المعروض بالأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت ارتفاع أسعار بعض الأصناف من الخضروات والفاكهة، مساء أمس الخميس بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من أسواق المراكز.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الجمعة العمومي بمدينة الفيوم وسوق الجمعة الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية في الفيوم.

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 13 جنيها، والطماطم 8 جنيهات، وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 25 جنيها ومبلغ 14 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و15 جنيها للكوسة، و12 جنيها للباذنجان الأسود و15 جنيها للباذنجان الأبيض، و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و17 جنيها للفلفل الأحمر، و15 جنيها للفلفل الرومي و7 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و10 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوح سعر الكرنب من 20 إلى 35 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 55 جنيها.

إستقرار الأسعار في أسواق الفاكهة وكيلو البرتقال ب8 جنيهات في الفيوم

وفي أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 35 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 40 إلى 60 جنيها، و25 جنيها للعنب الأحمر والاصفر، و20 جنيها للتين الرمادي، و25 جنيها للرمان و20 جنيها للفراولة و20 جنيها للكاكا، و35 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول، فيما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 10 جنيهات.

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع قرى ومراكز محافظة الفيوم والتي تشمل كل السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة، موضحا أن المديرية تعمل على توفير كل السلع الأساسية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة وخاصة خلال شهر رمضان، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء بمدينة الفيوم والقرى بمراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.