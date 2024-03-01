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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رئيس مركز القدس للدراسات: حادث دوار النابلسي في غزة وصمة عار (فيديو)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن ما قاله وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير عن حادث دوار النابلسي في غزة، حيث قال إنه يدعم جنوده جراء تلك العملية، هو ما يعبر عنه أغلبية الطبقة الحاكمة والنخب والصحفيين وبعض الشخصيات العامة الإسرائيلية.

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وأضاف" عوض "، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية "، أنه إذا أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يتنكر أو يبتعد قليل فهو لا يمكن أن يعفي نفسه عن وصمة العار هذه، وما قاله" بن جفير "ينطبق على ما قاله وزراء في" الليكود "والأحزاب الدينية الأخرى.

الشعب الفلسطيني

وأشار إلى أن المسألة ليست ملاحقة حماس ولكن تدمير الشعب الفلسطيني وتدمير مقدراته، وعلى الرغم من أن العالم يسمع ويرى لغة "بن جفير" العنصرية والافتخار بالمذبحة إلا أنه مصر على هذه اللغة والكلام، ما يدل على أن اللغة العنصرية والاستعلائية لم تعد خافية ولم يعد أحد يخجل بها.

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