بعد دوار النابلسي.. كيف يتعامل المجتمع الدولي مع التصعيد المستمر في غزة؟

قال الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن مجزرة "دوار النابلسي" ليست المجزرة الأولى التي ترتكبها إسرائيل، ولكن سلسلة مجازر قامت بها بشكل واضح، والعالم كله كان يشاهد ويتابع ارتقاء 30 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، فلماذا لم يتحرك العالم لكل المجازر السابقة لكي يستفزهم هذا المشهد في "دوار النابلسي"؟.

الرئيس الفرنسي والزعماء الأوروبيون

وأضاف "البشتاوي"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التصريحات الأوروبية بشأن هذه المجزرة تندرج في إطار الاستهلاك الإعلامي ومخاطبة جمهور الناس، وكأن الرئيس الفرنسي والزعماء الأوروبيين والأمريكيين متعاطفون مع هذه المجزرة، فلو كانت هناك نية حقيقية لوقف هذه المجازر لأوقفت منذ فترة زمنية طويلة، والعملية لا تستغرق كل 5 أشهر لكي تستهدف كل هؤلاء الضحايا الأبرياء لكي يتم تبرير الهجوم على حركة حماس.

قصف الكنيسة ومستشفى الشفاء والجامعات والجوامع

وأشار إلى أن قصف الكنيسة ومستشفى الشفاء والجامعات والجوامع كل هذه مجازر تم ارتكابها في غزة، بجانب قصف الأماكن الآمنة وأثناء ذهاب الناس لطرقهم الآمنة، كل هذه مجازر تعكس الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، بضرورة إدخال المساعدات بشكل يليق بهذا الشعب.